В Ракке боевики ИГ* публично казнили четверых курдских бойцов

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* совершили публичную казнь четверых курдских бойцов в сирийском городе Ракка, сообщил медиацентр "Патриотического союза Курдистана".

Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, были захвачены в плен ИГ в ходе боевых действий. Их публично казнили, а затем выставили их головы на всеобщее обозрение на одной из центральных площадей города Ракка — Дуар ан-Наим, сообщил медиацентр.

Освобождение города Ракка является главной целью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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