Проект резолюции по Сирии требует расследования инцидентов с химоружием

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесенный Великобританией, США и Францией, предлагает генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шайхуне.

Резолюция призывает генсека ООН обеспечить взаимодействие Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению химического оружия с миссией по установлению фактов ОЗХО "для оперативного расследования любых инцидентов, которые, согласно заключению МУФ, связаны или предположительно связаны с применением химических веществ в качестве оружия, в целях выявления тех, кто к ним причастен", говорится в проекте резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Властям Сирии авторы резолюции напоминают об обязательствах сотрудничать с ОЗХО и выполнять рекомендации организации. В частности, в распоряжение расследования предлагают предоставить планы полетов, полетные журналы и информацию о воздушных операциях за 4 апреля 2017 года и имена командиров самолетов. Также от Сирии требуют интервью с офицерами страны, предоставления доступа к авиабазам, с которых предположительно осуществлялись вылеты для нанесения ударов с применением химоружия.

Ранее сообщалось, что голосование по проекту резолюции пройдет в СБ ООН 12 апреля в 22 мск.

Резолюция практически полностью повторяет предыдущий проект, который был разработан также Великобританией, США и Францией и выпущен на прошлой неделе, но так и не поступил на голосование.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

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