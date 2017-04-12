Минобороны раскритиковало заявления США об "эффективности" удара по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минобороны России раскритиковало заявления США об "эффективности" удара по авиабазе в Сирии: они сделаны для американской публики, а не для профессионалов, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Озвученные в Пентагоне показатели якобы высокой эффективности массированного ракетного удара по авиабазе Шайрат сделаны для американской публики, а не для профессионалов", — сказал Конашенков.

Как рассказал представитель Минобороны РФ, во-первых, все цели американских крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного спутниками вдоль и поперек классического военного аэродрома, а, во-вторых, сами цели представляли собой преимущественно крупные по размерам и объему хозяйственные постройки и сооружения.

"Поэтому, если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, – эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости, — более 100 миллионов долларов, и по меткости попаданий", — заявил Конашенков.

При этом он отметил, что "единственным логичным объяснением стратегического замысла Пентагона может быть только ослабление боевого потенциала сирийской армии, уверенно побеждающей террористов "Исламского государства" и "ан-Нусры" (обе организации запрещены в РФ) в южной части Сирии". Однако, как подчеркнул Конашенков, этого не произошло, правительственные войска продолжают освобождать Сирию от террористов.

"Для сравнения – в ходе антитеррористической операции в Сирии российскими Вооруженными силами было выпущено 128 крылатых ракет. Их целями были наиболее "чувствительные" для террористов разнесенные географически и тщательно замаскированные 74 объекта: пункты управления, крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники", — заключил он, добавив, что все указанные цели были успешно поражены, а террористы уничтожены.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар 59 ракетами по аэродрому в Хомс. В результате атаки погибли семь человек. При этом Вашингтон не продемонстрировал доказательств причастности правительства Асада к химатакам в Идлибе. Россия призвала провести расследование, прежде чем обвинять сирийские власти в применении запрещенного оружия.

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