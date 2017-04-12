Большинство американцев поддержали ракетный удар по Сирии, показал опрос

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 50% американцев поддерживают решение президента США Дональда Трампа нанести удар по базе в Сирии, свидетельствует совместный опрос, проведенный компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и издания Washington Post.

Как показали результаты исследования, 51% респондентов считают верным решением удар США по базе в Сирии, 40% высказались против и 9% воздержались. Такое же количество опрошенных поддержали отстранение президента Сирии Башара Асада от власти, 30% проголосовали против, при этом использование военных средств для свержения главы сирийского государства одобрили только 35% из числа опрошенных, 41% — не поддержал эту идею. Большинство респондентов (54%) также поддержали повторные удары в Сирии.

Участникам опроса также предложили ответить на вопросы, касающиеся того, какие последствия могут быть от нанесенных США ударов в Сирии. Как выяснилось в ходе исследования, большинство опрошенных (59%) обеспокоены возможным ухудшением отношений между РФ и США в связи с атакой в Сирии.

Опрос проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие 900 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4 процентных пункта.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.

По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии ОЗХО получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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