Трамп назвал Асада "животным", которого поддержала Россия

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", по его мнению, если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.
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