Die Zeit: Трамп может оказаться в изоляции после удара по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За авиаударом США по аэродрому в Сирии стоит не стратегия, а желание американского президента Дональда Трампа компенсировать внутриполитические неудачи, пишет Die Zeit.

Доказательств того, что химатаку на Хан-Шейхун совершили именно сирийские военные, пока нет, напоминает автор статьи. Американские генералы выразили уверенность, что за нападением стоят войска главы САР Башара Асада, но после Тонкинского инцидента и пробирки Пауэлла верить им на слово не получается.

Теперь расследованием этой ситуации займется комиссия под эгидой ООН. Кроме того, не стоит забывать, что бомбардировка авиабазы Шайрат была совершена в нарушение норм международного права и в обход конгресса, пишет немецкое издание.

Судя по всему, стратегии у Трампа не было. По мнению автора статьи, за 70 дней своего правления он не достиг особых успехов во внутренней политике, в результате чего "рейтинг президента упал на дно".

Объяснимо, почему Трамп в таких условиях решил показать себя на внешнеполитическом фронте, считает автор статьи. "Это позволило ему отвлечь внимание от собственных ошибок, превзойти своего предшественника, избавиться от ярлыка "марионетки Москвы", а также создать впечатление, что из политика-любителя он превратился в серьезного государственного деятеля", — говорится в материале.

Трамп послал России, Китаю и Северной Корее четкий сигнал, что им стоит ожидать худшего, если они не пойдут на уступки, пишет Zeit. Однако Москва вряд ли свернет с выбранного курса по Сирии. И Китай, вероятно, не окажет большего давления на северокорейского лидера Ким Чен Ына. И сам глава КНДР не откажется от ядерного оружия, понимая, что никакой войны в САР не было бы, будь у Асада вооружение такого рода.

"Боюсь, что Трам загнал себя в изоляцию", — резюмирует автор статьи.

США нанесли авиаудар по аэродрому Шайрат 7 апреля, бездоказательно утверждая, что с него провели химатаку в провинции Идлиб. При этом сирийские запасы химоружия уничтожили в рамках международных договоренностей. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

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