Die Zeit: Трамп может оказаться в изоляции после удара по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За авиаударом США по аэродрому в Сирии стоит не стратегия, а желание американского президента Дональда Трампа компенсировать внутриполитические неудачи, пишет Die Zeit.
Теперь расследованием этой ситуации займется комиссия под эгидой ООН. Кроме того, не стоит забывать, что бомбардировка авиабазы Шайрат была совершена в нарушение норм международного права и в обход конгресса, пишет немецкое издание.
Судя по всему, стратегии у Трампа не было. По мнению автора статьи, за 70 дней своего правления он не достиг особых успехов во внутренней политике, в результате чего "рейтинг президента упал на дно".
Трамп послал России, Китаю и Северной Корее четкий сигнал, что им стоит ожидать худшего, если они не пойдут на уступки, пишет Zeit. Однако Москва вряд ли свернет с выбранного курса по Сирии. И Китай, вероятно, не окажет большего давления на северокорейского лидера Ким Чен Ына. И сам глава КНДР не откажется от ядерного оружия, понимая, что никакой войны в САР не было бы, будь у Асада вооружение такого рода.
"Боюсь, что Трам загнал себя в изоляцию", — резюмирует автор статьи.
США нанесли авиаудар по аэродрому Шайрат 7 апреля, бездоказательно утверждая, что с него провели химатаку в провинции Идлиб. При этом сирийские запасы химоружия уничтожили в рамках международных договоренностей. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
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