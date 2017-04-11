В США уверены, что РФ не допустит выхода ситуации в Сирии из-под контроля

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис уверен, что РФ не допустит выхода ситуации в Сирии из-под контроля.

У Мэттиса спросили, почему он уверен, что в отсутствие общения с РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией ситуация между американскими и российскими военными не выйдет из под контроля.

"Уверен, русские будут действовать в своих интересах. В том, чтобы ситуация вышла из-под контроля, у них интереса нет", — сказал Мэттис.

Ранее российская сторона уведомила США о временном прекращении действия меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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