США уверены в безопасности дальнейших операций в небе Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Механизм по предотвращению инцидентов с РФ в небе над Сирией был полезен для обмена данными, США уверены в безопасности дальнейших операций, заявил на брифинге начальник Центрального командования ВС США Джозеф Вотел.

"Я не буду обсуждать статус механизма о предотвращении инцидентов (с РФ — ред.), вдаваться в детали. Я по-прежнему уверен, что мы продолжаем действовать безопасно и эффективно. Механизм по предотвращению был очень полезным… для обмена данными, и он был полезен в ночь совершения удара (США по Сирии — ред.)", — отметил Вотел, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не стал комментировать, используется ли до сих пор этот механизм.

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