США могут вести бесполетные зоны в Сирии, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. США и партнёры рассматривают возможность введения бесполетных зон и зон безопасности в Сирии, заявил на брифинге министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Эти и другие вопросы, которые вы упомянули, всегда находятся на рассмотрении с партнерами", — сказал он, отвечая на вопрос о введении бесполетных зон и зон безопасности в Сирии.

Мэттис также подчеркнул, что совершенный удар по Сирии был "единовременным".

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