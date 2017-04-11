США считают, что химатака в Идлибе осуществлена с самолета Су-22 ВВС Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. США уверены, что химическая атака в сирийском Идлибе была проведена с самолета Су-22 ВВС Сирии, заявил во вторник представитель американской администрации.

"Имеющаяся у нас информация четко указывает на то, что удар был нанесен с самолета Су-22, вылетевшего с аэродрома "Шайрат", который находится под контролем режима (правительства Сирии)", — заявил он на брифинге.

По словам представителя администрации, "этот самолет подлетел к городу Хан-Шейхун примерно за 20 минут до того, как появились сообщения о химической атаке, и покинул данный район вскоре после удара".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Су-22М — истребитель-бомбардировщик, экспортный вариант Су-17М3. Отличался усовершенствованным двигателем, составом вооружения и упрощенным БРЭО. Выпускался в СССР в 1977-1981 годах. Поставлялся в Афганистан, Ирак, Северный и Южный Йемен, Ливию, Перу и Сирию.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>