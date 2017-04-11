Экс-чиновник Госдепа: США нужно осознать, что Асада поддерживает народ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам и другим странам нужно осознать, что президент Сирии Башар Асад никуда не уйдет, и что сирийский народ поддерживает его, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла Лоуренс Уилкерсон.

"Нам нужно остановить эту гражданскую войну. И нам в США, так же, как и везде, в Анкаре тоже, необходимо осознать, что Асад никуда не уйдет, что значительная часть сирийского народа поддерживает Башара Асада", — заявил Уилкерсон в интервью телеканалу RT.

Он также отметил, что не пытается "найти оправдание" Асаду, однако "разведданные о том, кто что кому делает, очень неоднозначны и, если честно, не очень надежны".

"Мы должны сесть за стол, начать переговоры, и разработать соглашение, при котором, возможно, он (Асад — ред.) остается у власти, по крайней мере, на время переходного периода, и которое остановит смерти, и сконцентрируется на уничтожении более радикальных элементов в Сирии", — сообщил Уилкерсон.

Он также считает, что госсекретарю США Рексу Тиллерсону, который прибыл в Москву и в среду встретится главой МИД РФ Сергеем Лавровым, необходимо первым делом объяснить своему коллеге "ту неправду, которую Тиллерсон распространял по миру".

"Обвинять Россию в неудаче при уничтожении химического оружия в Сирии абсурдно. Я надеюсь, что Тиллерсон извинится перед Сергеем (Лавровым) за это", — добавил Уилкерсон.

Сам госсекретарь США ранее выразил надежду, что новые переговоры с российским коллегой будут иметь конструктивный характер. При этом он подчеркнул, что во время визита намерен поднять вопрос об исполнении Россией обязательств по соглашениям о ликвидации химического оружия в Сирии.

В то же время в Вашингтоне не учитывают замечания российской стороны, что этот процесс был успешно завершен международными усилиями в 2016 году, в том числе при участии США.

Госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая 5 февраля 2003 года в Совете Безопасности ООН, в качестве неопровержимого доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения представил некую пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, взятые в Ираке. Пауэлл использовал эти "улики", чтобы доказать необходимость военной операции против Ирака, где в итоге никакого химоружия найдено не было.

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