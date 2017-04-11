Более 80 тысяч американцев подписали петицию против действий США в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В США создали петицию, призывающую конгресс проголосовать против военных инициатив президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Документ размещен на сайте общественной организации MoveOn.org.

В петиции удар по сирийскому аэродрому Шайрат называют незаконной и несанкционированной эскалацией конфликта, которая может иметь разрушительные последствия, такие, как гибель невинных сирийцев и американских военнослужащих.

Автор инициативы призывает решать проблемы в регионе дипломатическими методами, в том числе, с помощью санкций. По его мнению, "Соединенные Штаты не смогут проложить дорогу к миру бомбежками".

"Втягивать США в еще одну войну на Ближнем Востоке, возможно, с участием России и Ирана — не выход", — говорится в документе.

За пять дней петицию подписали более 82 тысяч человек.

США 7 апреля нанесли авиаудар по аэродрому Шайрат, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химатака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон проигнорировал призыв России провести тщательное расследование инцидента. Сирийские запасы химоружия уничтожили в рамках международных договоренностей. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

MoveOn.org — американская общественная организация и комитет политических действий, основанный в 1998 году. На сайте регулярно появляются петиции и заявления с критикой в адрес президентов США.

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