Более 80 тысяч американцев подписали петицию против действий США в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В США создали петицию, призывающую конгресс проголосовать против военных инициатив президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Документ размещен на сайте общественной организации MoveOn.org.
Автор инициативы призывает решать проблемы в регионе дипломатическими методами, в том числе, с помощью санкций. По его мнению, "Соединенные Штаты не смогут проложить дорогу к миру бомбежками".
"Втягивать США в еще одну войну на Ближнем Востоке, возможно, с участием России и Ирана — не выход", — говорится в документе.
За пять дней петицию подписали более 82 тысяч человек.
MoveOn.org — американская общественная организация и комитет политических действий, основанный в 1998 году. На сайте регулярно появляются петиции и заявления с критикой в адрес президентов США.
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