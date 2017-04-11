ООН: срочная гумпомощь необходима 400 тысячам человек в Восточной Гуте

ООН, – РИА Новости. Около 400 тысяч человек заблокированы в районе Восточной Гуты под Дамаском и нуждаются в срочной гуманитарной помощи, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы сохраняем глубокую озабоченность ухудшающимся положением в сфере безопасности и гуманитарной ситуации для 400 тысяч человек, которые оказались заблокированы в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска", — сказал Дюжаррик на регулярном брифинге во вторник.

"Крайне необходимо, чтобы мы и наши партнеры получили доступ к этому району до того, как ситуация еще более ухудшится", — сказал представитель ООН, напомнив, что последний раз доступ гуманитарной миссии ООН в район Восточной Гуты был осуществлен в октябре 2016 года.

По его словам, из региона "продолжают поступать сообщения об артиллерийских обстрелах и бомбардировках, которые привели к серьезным жертвам среди мирного населения".

"Сообщалось, что с марта правительственные силы не разрешают доступ в Восточную Гуту коммерческих грузовиков, что привело к резкому росту цен на предметы первой необходимости, закрытию пекарен ввиду нехватки муки, росту цен на топливо и газ".

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