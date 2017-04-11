В ООН рассказали, когда начнут расследование химической атаки в Сирии

ООН, 11 апр — РИА Новости. ООН подключится к расследованию атаки в Сирии после того, как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) сможет формально подтвердить применение там химического оружия, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ОЗХО начало изучать этот ужасный инцидент, и они проведут свою работу… Когда они смогут подтвердить, что было использовано химическое оружие, начнется совместное расследование ООН и ОЗХО", — сказал Дюжжарик в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия собирается официально обратиться в структуры ООН в Гааге и призыв тщательно расследовать любые события, подобные химатаке под сирийским Идлибом.

По словам представителя ООН, на нынешнем этапе "специалисты ОЗХО занимаются сбором и анализом информации". Дюжаррик также предположил, что специалисты ОЗХО "находятся в контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ, ранее заявила о применении токсичных веществ)", подчеркнув, что ОЗХО "должна самостоятельно сделать вывод о том, что запрещенный элемент был использован".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.

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