Разведка США изучает, знала ли Россия заранее о хиаматаке в Идлибе

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Разведывательное сообщество США продолжает изучать, была ли Россия осведомлена заранее о химатаке в Идлибе, но плотное сотрудничество вооруженных сил Сирии и РФ ставит серьезные вопросы на этот счет, сказали представители администрации США в рамках конференц-колла для журналистов во вторник.

"У нас нет для вас какой-то специфической информации (об осведомленности РФ об этом). Нет пока согласия о возможном знании РФ. Мы по-прежнему расследуем это", — сказала представитель администрации.

Другой высокопоставленный чиновник США добавил, что "тесное сотрудничество двух вооруженных сил (РФ и Сирии) на протяжении долгого времени вызывает серьезные вопросы на этот счет".

"Мы думаем, что эта информация не соответствует действительности", — добавила чиновница, отвечая на более ранние заявления РФ, что данная атака стала результатом взрыва склада с химоружием, принадлежащего террористам.

По ее словам, это "точно был газ", "характер распространения говорит о том, что это была атака (а не несчастный случай)", "характер симптомов говорит о том, что это был зарин, а не хлор".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.

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