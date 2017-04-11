Министры обороны Сирии и Ирана договорились усилить борьбу с терроризмом

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган и его сирийский коллега Фахед Джасем аль-Фредж договорились усилить совместную борьбу с терроризмом, сообщается на электронном портале министерства обороны Ирана.

По данным электронного портала аль-Фрейдж и Дехган созвонились во вторник по телефону и обсудили авиаудар США по сирийской авиабазе Шайрат.

"Обе стороны акцентировали внимание на увеличении военных операций против террористических группировок в Сирии",- написано на сайте военного ведомства Ирана.

Министры обороны двух государств отметили также необходимость создания независимой комиссии с целью раскрытия "американского обмана", написано в коммюнике.

"Удар США не повлиял на решительность сопротивления в борьбе против терроризма",- отметили министры обоих государств.

США в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

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