США считают, что Дамаск неоднократно использовал химоружие после 2013 года

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. США считают, что власти Сирии неоднократно применяли химическое оружие после объявления о ликвидации своих арсеналов в 2013 году, заявил во вторник официальный представитель американской администрации.

"Мы считаем, что режим систематически использует химоружие. Поле 2013 года, когда было объявлено о ликвидации арсеналов, было зафиксировано более 200 утверждений (об использовании химоружия). Мы считаем, что многие из них заслуживают доверия", — сказал он.

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Путин считает, что ситуация вокруг Сирии напоминает события 2003 года, когда США, обвинив Багдад в наличии ОМУ, что в последствии не подтвердилось, начали кампанию в Ираке, которая закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ на международной сцене. По его мнению, то же самое происходит и сейчас.

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