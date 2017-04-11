Разведка США изучает, есть ли у Сирии дополнительные запасы химоружия

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Разведывательное сообщество продолжает изучать наличие химического оружия у правительства Сирии, а так же занимается поиском мест, где этот арсенал может находиться, заявила в рамках конференц-кола для журналистов высокопоставленная представительница американской администрации.

"Мы продолжаем исследовать это (наличие химоружия) и где эта амуниция может находиться", — ответила она на вопрос журналистов, есть ли у армии президента Сирии Башара Асада еще химическое оружие.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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