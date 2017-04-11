В МИД не рассматривают заявления Тиллерсона по Сирии как ультиматум

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва не считает ультиматумом заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии, сделанные перед началом визита в Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тиллерсон прибыл в Москву во вторник, где в среду проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона", — сказала она, оценивая заявление госсекретаря США перед вылетом в Москву.

Тиллерсон на встрече глав МИД стран G7, как передавало агентство Рейтер, заявил, что США будут искать "стратегические" решения для деэскалации насилия в Сирии. Также он заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии. "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру", — сказал Тиллерсон, добавив, что "правление семьи (президента Сирии Башара) Асада подходит к концу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет. Россия также неоднократно подчеркивала, что для установления виновных в случившемся в Идлибе, необходимо провести тщательное расследование.

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