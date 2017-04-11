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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперты прокомментировали призывы к России прекратить поддержку Асада

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Главное за 11 апреля 2017 года (8)
18:5211.04.2017
(обновлено: 19:04 11.04.2017)
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов для нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Призывы западных стран прекратить сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом, зафиксированные в коммюнике по итогам встречи глав МИД стран G7, не соответствуют реальному положению дел в САР, при этом отсутствие консенсуса по введению новых санкций против России говорит о расколе в Большой семерке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с рабочим визитом в РФ, в аэропорту Внуково-2. 11 апреля 2017
© РИА Новости. Максим Блинов
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Эксперт об ультиматуме Тиллерсона России: скакун резко начинает свой бег

По итогам встречи глав МИД в итальянской Лукке, министры стран G7 признали общие интересы с Россией, в том числе в области борьбы с терроризмом, и намерены приветствовать конструктивную роль Москвы в разрешении региональных кризисов. При этом они отметили, что готовы сотрудничать в разрешении конфликта в Сирии и восстановлении страны при готовности РФ использовать свое влияние на сирийское правительство. Главы МИД также призвали Россию и Иран использовать свое влияние с тем, чтобы Дамаск выполнял свои обязательства по химоружию. Госсекретарь США также заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии.

Заставить Асада уйти

"Основной сигнал России в том, что она должна перейти на сторону Запада, прекратить сотрудничество с Асадом. В этом основной смысл коммюнике и, конечно, он не соответствует реальному положению дел в Сирии", — считает заместитель директора института Европы РАН Владислав Белов.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© AFP 2017/ Olivier Morin 
Глава МИД Италии: Россия должна "взыскать по долгам" с Асада

По его словам, вызывает сожаление, что во время встречи "не прозвучали здравые голоса, которые бы возвратили ситуацию до непонятного инцидента с газовой атакой и действиями американской стороны".

"То есть на сегодня Запад считает, что он вправе диктовать условия, фактически, это призыв к России отказаться от сотрудничества с Асадом и вместе с Западом заставить его уйти. Но, в целом, я выражаю свое сожаление, что у шести министров иностранных дел все-таки не хватило мужества противостоять (госсекретарю США) Тиллерсону и все-таки не согласиться и не поддержать действия американцев, а их осудить и призвать США вернуться в поле международного права. Это вызывает самую большую досаду", — подчеркнул он.

Единства G7 по санкциям нет

Комментируя ситуацию относительно обсуждения новых санкций против России в связи с ситуацией в Сирии Белов отметил, что отсутствие единства по санкциям — "это здравый взгляд на вещи и понимание, что это только обостряет ситуацию с точки зрения воздействия на Россию".

"Очевидно, что далеко не все страны-члены G7 поддержали англо-саксонские страны и их позицию. Вероятность того, что все именно так и закончится было видно, потому что сам (глава МИД Британии Борис) Джонсон не очень афишировал введение санкций против России, это в общем в основном журналистские версии. Это свидетельствует о том, что в Большой семерке существуют разногласия и по политике на российском направлении и по политике США на Ближнем и Среднем Востоке", — заявил научный сотрудник академического Института США и Канады Владимир Батюк.

По его словам, разногласия объясняются пока еще неоднозначным отношением европейцев к новой американской администрации. "Но, во всяком случае, такой исход это неплохой бонус для российской стороны накануне встречи с Тиллерсоном", — считает Батюк.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что намерен на встрече потребовать ужесточения санкций в отношении России. По итогам встречи главы МИД Франции и Италии заявили, что в Лукке не было принято решение о расширении санкций в отношении России и Сирии.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Маккейн рассказал, как США должны вести себя с Россией в Сирии

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Остовы самолетов, сгоревших в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. 6 апреля 2017 года
© AP Photo/ Lynne Sladky
Ультиматум, угрозы или предложение сделки: что везет в Москву Тиллерсон?
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Кулешов
Россия не повторит ошибку по Ливии. Так, что советчики пусть заткнутся.
19:38
11.04.2017
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