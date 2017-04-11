Сирийская армия заняла стратегическую высоту и дворец близ Пальмиры

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости. Сирийские правительственные войска нанесли удары по террористам ИГ и "Джебхат-ан-Нусры" (террористические группировки, запрещены в РФ) в провинциях Хомс, Хама и Дераа, сообщил во вторник спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Хомс армейские подразделения установили контроль над стратегически важной высотой Аль-Абтар и дворцом Аль-Халябат к югу от Пальмиры, выбив оттуда террористов ИГ. Десятки из которых были уничтожены", — сообщил телеканал.

Со ссылкой на военный источник телеканал сообщил, что в городе Дераа в районе Аль-Джума Аль-Кадым армейские подразделения нанесли удары по позициям "Джебхат ан-Нусры". Ликвидировано большое число террористов, уничтожена их боевая техника.

В провинции Хама армейские подразделения разгромили скопления террористов. Уничтожены четыре танка, ракетная установка, четыре автомобиля с крупнокалиберными пулеметами и заминированная автомашина противника.

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