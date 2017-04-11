Путин выступил за расследование химатак в Идлибе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил действия США в Сирии с событиями в Ираке 2003 года и заявил о том, что Россия будет добиваться тщательного расследования применения химического оружия в Идлибе. По его словам, Москва обладает информацией о новых готовящихся провокациях, в том числе, в районе Дамаска.

Путин также считает, что Запад и США хотят восстановить утраченные отношения, видя в роли общего врага Россию и Сирию. Кроме того, никуда не делись и внутриполитические противники президента США Дональда Трампа, которые, "если что случится, на него все и свалят".

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Во вторник начинается визит в РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона, на среду у него запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в графике Путина встречи с Тиллерсоном пока нет.

В конце недели Москву посетит глава МИД Сирии Валид Муаллем. Дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит Муаллема может состояться в эту пятницу.

"Скучно, девочки"

Путин сравнил действия США в Сирии с американской кампанией в Ираке. При этом он процитировал фразу из одного из самых известных юмористических произведений отечественной литературы — романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

"Мне это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности (ООН) показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ* на международной сцене, ни больше, ни меньше", — сказал Путин.

"Все то же самое происходит сейчас. И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", — подчеркнул президент РФ.

В художественном произведении эта фраза появляется, когда главный герой романа Остап Бендер говорит любителям шахмат в Васюках, что в провинции "нет никакой игры мысли" и критикует название их шахматной секции — "Шахсекция".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Скучно, девочки - Путин прокомментировал обвинения в адрес властей Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак. Российский министр подчеркнул, что удар США является "актом агрессии абсолютно под надуманным предлогом", и напомнил, что правда об операции в Ираке была раскрыта более чем через десять лет.

Госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая 5 февраля 2003 года в СБ ООН, в качестве неопровержимого доказательства наличия в Ираке оружия массового уничтожения представил некую пробирку с белым порошком. В ней якобы находились образцы химического оружия, взятые в Ираке. Пауэлл использовал эти "улики", чтобы доказать необходимость военной операции против Ирака, где в итоге химоружия найдено не было.

Причины происходящего

Говоря о причинах происходящего, Путин отметил, что Запад и США хотят восстановить утраченные отношения, видя в роли общего врага Россию и Сирию.

"Для чего это происходит? Все хотят восстановить отношения с западным сообществом после того, как благодаря бывшей администрации США многие европейские страны заняли такую антитрамповскую позицию в ходе избирательной кампании. Очень хорошая платформа для консолидации – Сирия, Россия. Есть общий враг – замечательно", — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Москва не оставляет надежды на то, что ситуация в итоге решится позитивно.

"Мы готовы потерпеть, но мы надеемся, что это все-таки выйдет на какой-то позитивный тренд взаимодействия", — сказал Путин.

"Для внутриамериканского потребления тоже вроде там есть свои резоны. Просто политические противники действующего президента никуда не делись. И если что случится, на него все и свалят", — добавил президент РФ.

Новые провокации и тщательное расследование

Путин заявил, что у России имеется информация о готовящихся новых провокациях в Сирии, в том числе в районе Дамаска.

"У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации, а я по-другому их назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что любые события подобного рода должны быть тщательно расследованы.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы тщательным образом расследоваться. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество расследовать тщательно эти проявления. И в зависимости от результатов расследования принять взвешенное решение", — сказал Путин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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