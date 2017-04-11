Генштаб РФ назвал удар США в Сирии нарушением норм международного права

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому Шайрат в нарушение норм международного права, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок", — заявил он.

"Однако руководство США предпочло в очередной раз не ждать результатов расследования и в нарушение норм международного права 7 апреля отдало приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат, в результате которого погибло девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще около десяти человек было ранено", — подчеркнул Рудской.

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