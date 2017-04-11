В Генштабе усомнились в подлинности данных СМИ о химатаках в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подлинность материалов в средствах массовой информации с обвинениями властей Сирии в применении химического оружия в Идлибе вызывает большие сомнения, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок", — сказал он.

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