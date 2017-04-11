Более семи тысяч семей вернулись домой в Алеппо

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Более 7 тысяч семей вернулись в свои дома в городе Алеппо, сирийские саперы завершают разминирование жилых кварталов, освобожденных от боевиков, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской.

"Сирийскими саперами, подготовленными специалистами Международного противоминного центра российских Вооруженных сил, завершается разминирование жилых кварталов восточного Алеппо, освобожденных от боевиков. Ведутся работы по восстановлению жилых домов и других объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в городе Алеппо в свои дома вернулись более 7 тысяч семей", — сказал Рудской.

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