В Генштабе заявили, что боевики готовят новые химатаки в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Боевики готовят новые химические атаки в Сирии, планируя обвинить в них официальный Дамаск, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.

По его словам, террористы завозят отравляющие вещества в районы Хан Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и к западу от города Алеппо.

Он добавил, что атаки должны стать очередным поводом для обвинений сирийского правительства в применении химического оружия и провоцировании новых ударов США. Рудской предупредил о недопустимости подобных шагов.

Также он рассказал, что в Минобороны внимательно проанализировали материалы СМИ с обвинениями Дамаска в применении химического оружия в провинции Идлиб.

"Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок", — заключил Рудской. По его словам, Россия настаивает на тщательном расследовании этого инцидента.

В Генштабе напомнили, что сирийские власти не имеют доступа к складам с химоружием — десять из них были уничтожены, что подтвердили в Организации по запрещению химического оружия, а еще два находятся на территории, которую контролируют боевики.

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