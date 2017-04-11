В Генштабе заявили, что боевики готовят новые химатаки в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Боевики готовят новые химические атаки в Сирии, планируя обвинить в них официальный Дамаск, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.
Он добавил, что атаки должны стать очередным поводом для обвинений сирийского правительства в применении химического оружия и провоцировании новых ударов США. Рудской предупредил о недопустимости подобных шагов.
Также он рассказал, что в Минобороны внимательно проанализировали материалы СМИ с обвинениями Дамаска в применении химического оружия в провинции Идлиб.
В Генштабе напомнили, что сирийские власти не имеют доступа к складам с химоружием — десять из них были уничтожены, что подтвердили в Организации по запрещению химического оружия, а еще два находятся на территории, которую контролируют боевики.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>