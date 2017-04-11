Генштаб РФ потребовал расследовать химическую атаку на город Хан-Шейхун

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия требует проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"Мы требуем проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун", — сказал он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

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