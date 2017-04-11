В российском Генштабе рассказали о ситуации с химоружием в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила уничтожение 10 из 12 объектов с химоружием в Сирии, остальные находятся на территории, подконтрольной оппозиции, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия", — сказал он.

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