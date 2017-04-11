В Дамаске сотни людей вышли на демонстрацию против агрессии США в Сирии

ДАМАСК, 11 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотни студентов, школьников и рабочих организовали митинг напротив здания ООН в Дамаске, выразив протест против ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

"Мы пришли выразить протест против вопиющей агрессии США в отношении Сирии. Наша армия борется против террористов шесть лет, в то время, как западные страны продолжают их поддерживать и закрывают глаза на гибель сирийцев",- сказал РИА Новости участник демонстрации студент дамасского университета Мазен Фархат.

"Свою позицию мы выразили, и это наш гражданский долг. Мы поддерживаем нашу армию и президента Башара Асада и хотим сами решать судьбу своей страны", — заявил агентству еще один участник акции.

Основная часть митинга продолжалась около часа. На данный момент на месте остаются несколько десятков человек. Они скандируют антиамериканские лозунги.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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