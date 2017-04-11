Глава МИД Италии: Россия должна "взыскать по долгам" с Асада

ЛУККА (Италия), 11 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Россия имеет все возможности для того, чтобы оказать давление на президента Сирии Башара Асада, и должна "взыскать с него по долгам" для разрешения кризиса в стране, заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

"Сегодня мы (главы МИД G7) работали в расширенном формате с участием Катара, Иордании, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Это оказалась очень полезная и продуктивная встреча, в том числе из-за того, что она прошла накануне поездки госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву" — заявил Альфано на пресс-конференции по итогам саммита глав МИД "Большой семерки" в Лукке.

"На встрече преобладала позиция, которая во многом похожа на позицию Италии: с Россией надо вести диалог, избегая того, чтобы она оказывалась в углу, но и требуя от (президента) Путина взыскивать с (Башара) Асада по выданным ему ранее кредитам", — отметил министр.

"Мы считаем, что Россия имеет всю силу для того, чтобы подвергнуть Асада давлению и заставить его соблюдать взятые ранее обязательства, прежде всего по соблюдению режима прекращения огня" — сказал Альфано.