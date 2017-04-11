Страны G7 поддержали расследование ОЗХО событий в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" выражают полную поддержку расследованию по линии ОЗХО событий 4 апреля в Хан-Шейхуне, призывают Дамаск оказать содействие, говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в итальянской Лукке.

"Мы выражаем полную поддержку расследованию миссии по установлению фактов ОЗХО", — заявили в "Большой семерке", подчеркнув, что если миссия сделает вывод о том, что химоружие было использовано или вероятно было использовано, то совместный механизм ООН-ОЗХО должен немедленно провести расследование, чтобы определить виновных.

"Мы призываем Сирийскую Арабскую Республику и все стороны в Сирии в полной мере сотрудничать с ОЗХО, чтобы сделать возможным скорейшее расследование этого чудовищного инцидента", — говорится в заявлении.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

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