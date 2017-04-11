G7 назвала условия сотрудничества с Россией по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" готовы сотрудничать в разрешении конфликта в Сирии и восстановлении страны при готовности РФ использовать свое влияние на сирийское правительство, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД "Большой семерки" в итальянской Лукке.

"Если Россия готова использовать свое влияние (на Дамаск — ред.), тогда мы готовы сотрудничать в разрешении конфликта в Сирии, политическом урегулировании и напоследок делать свой вклад в покрытие расходов на стабилизацию и восстановление страны", — говорится в заявлении.

Конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. И благодаря усилиям РФ, переговоры по урегулированию сдвинулись с мертвой точки.

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