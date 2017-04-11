Члены G7 призвали РФ обеспечить соблюдение Сирией обязательств по химоружию

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Страны "Большой семерки" призывают Россию и Иран использовать свое влияние с тем, чтобы Дамаск выполнял свои обязательства по химоружию, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в итальянской Лукке.

"Мы призываем Россию и Иран, имеющих ответственность как союзников сирийского режима, использовать свое влияние для того, чтобы обеспечить соблюдение Сирией обязательств по Конвенции о запрещению химического оружия (КХО)", — говорится в документе.

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