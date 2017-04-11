Семейный совет: сын Трампа рассказал о роли Иванки в ударе США по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе, поддавшись на уговоры своей дочери Иванки. Об этом рассказал один из сыновей американского лидера Эрик Трамп.

В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии, всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, атака стала ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон обвиняет Дамаск.

При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.

Российский президент Владимир Путин назвал авиаудар США по Сирии "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

Семейный совет

В интервью британской газете Telegraph Эрик Трамп подтвердил, что Иванка, скорее всего, повлияла на решение президента. По словам сына главы государства, его сестра была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии.

"Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — заявил Эрик.

Он также выразил уверенность, что его отец — "практичный человек, не импульсивный" и "все обдумал".

"Это (химическая атака в Сирии — ред.) было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп) ответил на это таким образом", — заявил сын американского президента.

Накануне о роли Иванки Трамп сообщила Independent. При этом издание ссылалось на авторитетный источник в британских дипломатических кругах.

Как отмечает газета, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок направил премьер-министру Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону письмо, в котором сообщалось, что Дональд Трамп был "глубоко потрясен" новостями о химатаках в Сирии.

По словам источников Independent, дипломат также рассказал, что позиция Иванки "оказала значительное влияние на Овальный кабинет".

Сама Иванка после авиаудара по Сирии написала в Twitter, что гордится своим отцом.

"Времена, в которые мы живем, требуют принимать сложные решения. Горжусь своим отцом за отказ согласиться с этими ужасными преступлениями против человечества", — написала она.

The times we are living in call for difficult decisions — Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

​Реакция Москвы

В Москве заявили, что роль Иванки Трамп в решении столь важных международных вопрос не является вопросом Кремля.

"Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля. Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы никоим образом не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более в семейное дело лидеров других государств. Я всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе к другим странам", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил, что Дональд трамп вполне мог поддаться уговорам своей дочери.

"Это вообще не поддается никакому разуму, что такие серьезнейшие решения принимаются на семейном совете. Это недопустимо", — отметил депутат.

"Я больше склоняюсь к тому, что Трамп — это все-таки импульсивный достаточно эмоциональный политик, который руководствуется не всегда здравым смысла, а воздействием окружения, воздействием эмоций и так далее. Это мы тоже должны учитывать", — добавил Швыткин.

На госслужбе без зарплаты

В конце марта стало известно, что Иванка Трамп станет официальным сотрудником в команде своего отца, но не будет получать за это зарплату.

Юрист дочери президента Джейми Горелик заявил, что его клиентка станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "широкого спектра".

"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации — это новая возможность", — отметил тогда Горелик.

Сама Иванка объяснила свое решение войти в команду отца "обеспокоенностью некоторых людей" по поводу ее статуса — женщина де-факто была советником президента, но не занимала официальных должностей.

До этого СМИ сообщали, что Иванке Трамп выделили отдельный кабинет в западном крыле Белого дома. Кроме того, дочь президента получила доступ к секретной информации.

Иванка и раньше была довольно близка со своим отцом. Долгое время они вместе работали в Trump Organization, а также над организацией шоу "Кандидат".

Иванка — не единственный человек, который имеет прямой доступ к президенту на правах члена семьи. Ее муж Джаред Кушнер стал советником Дональда Трампа по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.

Дочь и зять президента уже внесли свой вклад в политику. СМИ писали, что именно Иванка и Джаред заблокировали проект указа по ограничению прав ЛГБТ-сообщества. Сообщалось также, что именно они настояли на том, чтобы Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату.