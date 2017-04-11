Семейный совет: сын Трампа рассказал о роли Иванки в ударе США по Сирии

14:0911.04.2017
(обновлено: 14:12 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе, поддавшись на уговоры своей дочери Иванки. Об этом рассказал один из сыновей американского лидера Эрик Трамп.
В ночь на пятницу США нанесли массированный удар по базе ВВС Сирии, всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, атака стала ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон обвиняет Дамаск.
При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе. Мало того, Вашингтон не прислушался к призыву Москвы провести тщательное расследование случившегося.
Российский президент Владимир Путин назвал авиаудар США по Сирии "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
Семейный совет
В интервью британской газете Telegraph Эрик Трамп подтвердил, что Иванка, скорее всего, повлияла на решение президента. По словам сына главы государства, его сестра была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии.
"Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — заявил Эрик.
Он также выразил уверенность, что его отец — "практичный человек, не импульсивный" и "все обдумал".
"Это (химическая атака в Сирии — ред.) было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп) ответил на это таким образом", — заявил сын американского президента.
Накануне о роли Иванки Трамп сообщила Independent. При этом издание ссылалось на авторитетный источник в британских дипломатических кругах.
Как отмечает газета, посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок направил премьер-министру Терезе Мэй и главе МИД Борису Джонсону письмо, в котором сообщалось, что Дональд Трамп был "глубоко потрясен" новостями о химатаках в Сирии.
По словам источников Independent, дипломат также рассказал, что позиция Иванки "оказала значительное влияние на Овальный кабинет".
Сама Иванка после авиаудара по Сирии написала в Twitter, что гордится своим отцом.
"Времена, в которые мы живем, требуют принимать сложные решения. Горжусь своим отцом за отказ согласиться с этими ужасными преступлениями против человечества", — написала она.
Реакция Москвы
В Москве заявили, что роль Иванки Трамп в решении столь важных международных вопрос не является вопросом Кремля.
"Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля. Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы никоим образом не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более в семейное дело лидеров других государств. Я всегда признателен за адекватное проявление взаимности в этом вопросе к другим странам", — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил, что Дональд трамп вполне мог поддаться уговорам своей дочери.
"Это вообще не поддается никакому разуму, что такие серьезнейшие решения принимаются на семейном совете. Это недопустимо", — отметил депутат.
"Я больше склоняюсь к тому, что Трамп — это все-таки импульсивный достаточно эмоциональный политик, который руководствуется не всегда здравым смысла, а воздействием окружения, воздействием эмоций и так далее. Это мы тоже должны учитывать", — добавил Швыткин.
На госслужбе без зарплаты
В конце марта стало известно, что Иванка Трамп станет официальным сотрудником в команде своего отца, но не будет получать за это зарплату.
Юрист дочери президента Джейми Горелик заявил, что его клиентка станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "широкого спектра".
"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации — это новая возможность", — отметил тогда Горелик.
Сама Иванка объяснила свое решение войти в команду отца "обеспокоенностью некоторых людей" по поводу ее статуса — женщина де-факто была советником президента, но не занимала официальных должностей.
До этого СМИ сообщали, что Иванке Трамп выделили отдельный кабинет в западном крыле Белого дома. Кроме того, дочь президента получила доступ к секретной информации.
Иванка и раньше была довольно близка со своим отцом. Долгое время они вместе работали в Trump Organization, а также над организацией шоу "Кандидат".
Иванка — не единственный человек, который имеет прямой доступ к президенту на правах члена семьи. Ее муж Джаред Кушнер стал советником Дональда Трампа по ряду важнейших вопросов, включая внешнюю политику.
Дочь и зять президента уже внесли свой вклад в политику. СМИ писали, что именно Иванка и Джаред заблокировали проект указа по ограничению прав ЛГБТ-сообщества. Сообщалось также, что именно они настояли на том, чтобы Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату.
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.