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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД РФ надеется, что США согласятся на объективное расследование в Идлибе

13:1911.04.2017
(обновлено: 13:20 11.04.2017)
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Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017/ Alexander Nemenov

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Москва надеется, что Вашингтон согласится на объективное расследование предполагаемого инцидента с химическим оружием в сирийском Хан-Шейхуне, говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в преддверии визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который намечен на 11-12 апреля.

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"Твердо рассчитываем, что в Вашингтоне согласятся на объективное расследование с привлечением ОЗХО инцидента с химическим отравлением 4 апреля жителей сирийского Хан-Шейхуна. На Западе бездоказательно обвинили в нем власти Сирии, хотя в том районе орудуют боевики "Джебхат ан-Нусры"*, которые занимались изготовлением начиненных отравляющими веществами фугасов", — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе

"На таком фоне удивляет пассивное отношение в Вашингтоне к информации о том, что террористы на Ближнем Востоке применяют химическое оружие. Это многократно случалось не только в Сирии, но и в Ираке. После освобождения от боевиков восточной части Алеппо там даже были обнаружены склады, где экстремисты хранили запрещенные вещества. Однако в США данной информацией почему-то не заинтересовались", — подчеркивается в комментарии.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
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В МИД также указали, что страны Запада часто опираются на данные "Белых касок" и других псевдо-НПО, "которые занимаются распространением откровенных фальсификаций о ситуации в Сирии, тиражируемых затем в СМИ".

Некоммерческая общественная организация "Шведские врачи за права человека" (Swedish Doctors for Human Rights, SWEDHR) ранее опубликовала заявление, в котором на основе видеоматериала организации "Белые каски", якобы сделанного после химатак в Сирии, указала, что запечатленные "спасательные" процедуры оказались подделкой и проводились на мертвом ребенке.

"Хочется спросить, как долго еще при принятии решений, влияющих на судьбу сирийского народа, наши американские коллеги будут руководствоваться постановочными "кадрами" событий с мест?", — говорится в комментарии МИД.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в Сирии
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