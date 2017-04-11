Турция построила более 550 км бетонной стены вдоль границы с Сирией

АНКАРА, 11 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция построила 556 километров бетонной стены на границе с Сирией, говорится в сообщении министерства обороны Турции, размещенном в Twitter во вторник.

"В рамках проекта мер по обеспечению безопасности закончен отрезок строительства бетонной стены в 556 километров на границе с Сирией", — говорится на странице министерства в Twitter.

TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Suriye sınırında 556 km'lik beton duvar inşaatı tamamlandı. pic.twitter.com/j6rDEgQ7ds — Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 11 апреля 2017 г.

​В январе турецкие СМИ сообщали, что Турция завершила работу по строительству модульной бетонной стены протяженностью 330 километров вдоль границы с Сирией и Ираком.

По данным источника агентства Anadolu, благодаря предпринятым мерам безопасности, за последний год предотвращено 57186 попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей (390 336 человек) — сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, в 2016 году снизилось в семь раз по сравнению с 2015 годом.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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