В МИД назвали удар США по авиабазе в Сирии актом агрессии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Недавний ракетный удар США в Сирии — акт агрессии в нарушение международного права, он ведет, скорее, к усилению террористов, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

Тиллерсон посетит Москву 11-12 апреля, запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"В этом контексте возникает резонный вопрос, планирует ли Вашингтон перейти к реальному сотрудничеству с нами в противодействии терроризму, в том числе в Сирии? Недавний ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск "Шайрат", представляющий собой акт агрессии против суверенного государства в нарушение международного права, скорее, ведет к усилению террористов", — говорится в сообщении.

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