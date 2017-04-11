МИД Италии: Россию не нужно изолировать при решении сирийского кризиса

ЛУККА (Италия), 11 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Россия должна быть как можно активнее вовлечена в разрешение сирийского конфликта, а не изолирована от него, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано.

"Россия не должна быть изолирована… Москва должна быть в пределах возможного вовлечена в процесс политического перехода в Сирии" — заявил Альфано после встречи по Сирии на полях саммита G7, в которой, помимо глав МИД "Большой семерки", приняли участие министры иностранных дел Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Катара.

По словам итальянского министра, участники встречи сошлись во мнении, что военное решение сирийского конфликта не является правильным выходом из кризиса, а единственном способом его разрешения является политический процесс.

Альфано отметил, что это "может позволить установить эффективный и продолжительный режим прекращения огня", который откроет путь для "свободных выборов на базе новой конституции".

Отвечая на вопрос журналистов о возможности введения новых санкций в отношении РФ в связи с ситуацией в Сирии, как того требует Великобритания, Альфано заявил, что "G7 не является законодательным органом", а на встрече "каждый выразил свое мнение", однако среди министров, приехавших на саммит в Лукку, "преобладает мнение об участии России в разрешении кризиса с целью конкретного сотрудничества, которое бы позволило избежать военной эскалации и запустить политический процесс".

За встречей по сирийскому кризису должно последовать принятие итоговой декларации и пресс-конференция, которую, по предварительной информации, от лица глав МИД G7 сделает Альфано.

Хотя основная масса журналистов находится вдали от места переговоров, информация об их итогах все-таки просачивается в прессу. В частности, итальянская газета la Stampa со ссылкой на своего корреспондента в Нью-Йорке передала детали планируемой к подписанию декларации. В ней действительно ничего не говорится о перспективе новых санкций в отношении РФ, однако признаётся ее роль в разрешении международных кризисов. Особо отмечается, что ведущие экономики мира готовы вновь принять в свои ряды Россию при условии, что она откажется от агрессивного политического курса, под которым подразумевается "вмешательство в дела других государств", имеются в виду обвинения в адрес Москвы в якобы манипуляциях на президентских выборах в США или в поддержке одной из сторон конфликта в Донбассе.

Между тем, в пресс-центре саммита вовсю идет подготовка к итоговой конференции. Для размещения журналистов и заключительных заявлений министров организаторы встречи выбрали территорию уже не действующего монастыря ордена францисканцев, которая помимо основной церкви включает несколько садов и рабочих помещений. Сотрудники прессы передают информацию из огромного зала бывшего собора с 20-метровыми потолками, фресками 15 века и витражами.

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