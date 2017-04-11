Турция утверждает, что у правительства Сирии еще есть потенциал химоружия

АНКАРА, 11 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что сирийское правительство все еще имеет потенциал химического оружия.

"По нашим данным, сирийский режим все еще обладает потенциалом применения химического оружия", — сказал Чавушоглу на полях встречи по Сирии с участием глав МИД стран "большой семерки" и их коллег из арабских стран и Турции в итальянской Лукке. Заявление министра цитирует телеканал CNN Turk.

Он добавил, что риск применения химического оружия будет оставаться до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад находится у власти.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

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