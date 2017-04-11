Турция утверждает, что у правительства Сирии еще есть потенциал химоружия

АНКАРА, 11 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что сирийское правительство все еще имеет потенциал химического оружия.
"По нашим данным, сирийский режим все еще обладает потенциалом применения химического оружия", — сказал Чавушоглу на полях встречи по Сирии с участием глав МИД стран "большой семерки" и их коллег из арабских стран и Турции в итальянской Лукке. Заявление министра цитирует телеканал CNN Turk.
Он добавил, что риск применения химического оружия будет оставаться до тех пор, пока президент Сирии Башар Асад находится у власти.
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.
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