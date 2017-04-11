Меркель призвала Трампа сотрудничать с Россией по Сирии

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом политическое урегулирование в Сирии под эгидой ООН, подчеркнув, что сотрудничество с Россией в этой связи играет особую роль, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Телефонный разговор лидеров состоялся накануне вечером.

"Канцлер подчеркнула, что после понятной реакции США на жестокий случай использования химоружия (ред. — в Сирии) необходимо предпринять все, чтобы объединить под эгидой ООН усилия по политическому урегулированию. При этом сотрудничество с Россией имеет особое значение в том, что касается начала политического переходного процесса", — заявил Зайберт.

"Цель усилий — это мирная и стабильная Сирия без (президента Башара) Асада во главе", — добавил он.

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