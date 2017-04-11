Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение об ударе по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.
Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США на сообщения о химической атаке повлияла на решение нанести ракетный удар в Сирии. После удара по авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца.
Эрик Трамп добавил, что на его отца "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки, но при этом отметил, что президент не действовал импульсивно, принимая решение о ракетном ударе. Ранее видеоматериал с якобы последствиями атаки был опубликован организацией "Белые каски".
Сирийские оппозиционеры 4 апреля заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Они обвинили в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
Комментируя ситуацию с химоружием в Идлибе, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека.
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