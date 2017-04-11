Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение об ударе по Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.

По словам Эрика Трампа, Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии. "Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — добавил он.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США на сообщения о химической атаке повлияла на решение нанести ракетный удар в Сирии. После удара по авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца.

Эрик Трамп добавил, что на его отца "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки, но при этом отметил, что президент не действовал импульсивно, принимая решение о ракетном ударе. Ранее видеоматериал с якобы последствиями атаки был опубликован организацией "Белые каски".

"Он все обдумал, он практичный человек, не импульсивный", — сказал Эрик Трамп о президенте. Эрик также высказал собственное мнение о химатаке. "Это было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп) ответил на это таким образом", — завил сын американского президента.

Сирийские оппозиционеры 4 апреля заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Они обвинили в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаск в начале апреля якобы провел химическую атаку в Идлибе. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

Комментируя ситуацию с химоружием в Идлибе, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека.

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