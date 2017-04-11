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Война в Сирии
Война в Сирии

Сын Трампа рассказал, как его сестра повлияла на решение об ударе по Сирии

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (372)
10:1511.04.2017
(обновлено: 10:45 11.04.2017)
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Остов самолета, сгоревшего в результате ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.

Дочь кандидата в президенты США Дональда Трампа Иванка.
© AFP 2017/ Robyn Beck
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По словам Эрика Трампа, Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" химической атаки в Сирии. "Иванка — мать троих детей, и у нее есть влияние. Я уверен, она сказала: "Послушай, это ужасно". В такие моменты мой отец будет действовать", — добавил он.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США на сообщения о химической атаке повлияла на решение нанести ракетный удар в Сирии. После удара по авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца.

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Эрик Трамп добавил, что на его отца "оказали сильное влияние" кадры последствий химатаки, но при этом отметил, что президент не действовал импульсивно, принимая решение о ракетном ударе. Ранее видеоматериал с якобы последствиями атаки был опубликован организацией "Белые каски".

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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"Он все обдумал, он практичный человек, не импульсивный", — сказал Эрик Трамп о президенте. Эрик также высказал собственное мнение о химатаке. "Это было ужасно. Я рад, что он (президент Трамп) ответил на это таким образом", — завил сын американского президента.

Сирийские оппозиционеры 4 апреля заявили о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Они обвинили в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
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В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаск в начале апреля якобы провел химическую атаку в Идлибе. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

© Ruptly
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Комментируя ситуацию с химоружием в Идлибе, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что нельзя рассматривать в качестве источников данных "Белые каски" и сирийскую Обсерваторию по правам человека.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
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