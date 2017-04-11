Депутат: РФ незамедлительно ответит в случае нападения на ее объекты в САР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия вряд ли вмешается напрямую в отражение нового возможного удара по Сирии, система ПВО республики способна самостоятельно отразить любую угрозу, однако если атаке будут подвергнуты российские подразделения на территории САР, то ответ последует незамедлительно, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Я считаю маловероятным прямое вмешательство России в отражение нападения, но сейчас те меры, которые были приняты после первого ракетного удара, на мой взгляд, достаточные, во всяком случае, исходя из того, что мы можем сделать в рамках международных правовых отношений, чтобы сирийская армия сама могла отреагировать", — сказал Швыткин РИА Новости.
Он отметил, что на территории САР находятся российские военные объекты.
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