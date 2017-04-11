Депутат: РФ незамедлительно ответит в случае нападения на ее объекты в САР

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия вряд ли вмешается напрямую в отражение нового возможного удара по Сирии, система ПВО республики способна самостоятельно отразить любую угрозу, однако если атаке будут подвергнуты российские подразделения на территории САР, то ответ последует незамедлительно, сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер в понедельник сообщил, что США не исключают новых ударов по Сирии в случае новых химических атак.

"Я считаю маловероятным прямое вмешательство России в отражение нападения, но сейчас те меры, которые были приняты после первого ракетного удара, на мой взгляд, достаточные, во всяком случае, исходя из того, что мы можем сделать в рамках международных правовых отношений, чтобы сирийская армия сама могла отреагировать", — сказал Швыткин РИА Новости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии

Он отметил, что на территории САР находятся российские военные объекты.

"И если будет угроза нашим подразделениям, то Трамп и ему подобные должны осознавать, к чему это может привести. Конечно, здесь никаких слов не будет — здесь уже будут реальные действия. Если будет угроза нашим подразделениям, которые там находятся, попытка подвергнуть удару со стороны кого бы то ни было, конечно, здесь никаких слов не будет, здесь уже будут реальные действия", — отметил зампред комитета Госдумы.

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