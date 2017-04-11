Экс-глава МАГАТЭ: США должны были получить разрешение на действия в Сирии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США необходимо было получить разрешение Совбеза ООН на действия в Сирии, сообщил бывший генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Ханс Бликс в интервью телеканалу RT.

"США не ведут с Сирией войну, они не должны были атаковать ее… США участвуют в борьбе с ИГ в Сирии, и сирийское правительство не возражает против этого, но США необходимо было получить разрешение от Совбеза ООН, его не было", — сказал Бликс. "Каждый раз, когда крупная держава игнорирует Совбез.., она оказывает негативное влияние на организацию, и это печально", — добавил Бликс.

Кроме того, Бликс заявил о необходимости беспристрастного расследования химической атаки в сирийском Идлибе. "Сейчас я слышу одну историю от Дамаска, другую от Москвы… Я не хочу никому верить, я хотел бы, чтобы было проведено беспристрастное расследование. Но все уже сделано, теперь главный вопрос – как вернуться к переговорам о мире, о перемирии", — сказал Бликс.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

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