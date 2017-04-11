Меркель и Мэй поддержали удар США по Сирии

ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел сегодня телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Премьер-министр Мэй и канцлер Меркель поддержали действия США и договорились с президентом Трампом о важности привлечения сирийского президента Башара Асада к ответственности. Президент Трамп и его коллеги договорились оставаться в контакте по Сирии и другим международным вопросам, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Запад обвиняет Дамаск в применении химического оружия против мирных граждан в Идлибе 4 апреля. Вслед за обвинениями 7 апреля последовал удар США по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс, откуда якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

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