Пушков предположил, что случится, если Россия перестанет поддерживать Асада

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что отказ России от поддержки президента Сирии Башара Асада, на котором настаивают Лондон и Вашингтон, равносилен передаче ключей от Дамаска террористическим организациям "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* (запрещены в РФ).

Британский премьер Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в понедельник пришли к выводу, что сейчас имеется "уникальная возможность" убедить Россию, что ее союз с режимом сирийского президента Башара Асада "не отвечает ее стратегическим интересам".

"Трамп, Мэй хотят убедить нас, что союз с Асадом не отвечает нашим интересам. А что могут предложить? Вручить ключи от Дамаска ан-Нусре и ИГ?" — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Сенатор также заявил, что "на земле с ИГ*, кроме сирийской армии, почти некому сражаться".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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