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Война в Сирии
Война в Сирии

В США заявили, что над Идлибом в день химатаки пролетел беспилотник из РФ

01:0411.04.2017
(обновлено: 01:08 11.04.2017)
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Сирия. Архивное фото
© AFP 2017/ Omar haj Kadour

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Высокопоставленный представитель США, не пожелавший назвать своё имя, заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что после химатаки в сирийском Идлибе российский беспилотник якобы пролетел над госпиталем, который через несколько часов, по утверждению западных СМИ, был атакован неопознанным истребителем. Доказательств этого утверждения источник агентства не приводит, отмечая, что принадлежность истребителя "российского производства" не установлена.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Официально власти США эту информацию не подтверждали. РФ, как и США, регулярно использует беспилотники в Сирии для мониторинга ситуации на земле.

Ранее официальные и анонимные представители США неоднократно выступали с обвинениями в адрес Москвы и Дамаска по ситуации в Сирии, однако эти заявления не находили подтверждений.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе.

Как передает Ассошиэйтед пресс, анонимный источник заявил, что "управляемый русскими беспилотник пролетал над госпиталем в Сирии, в то время как жертвы атаки стремились попасть на лечение". По его словам, через несколько часов после того, как беспилотник улетел, "истребитель российского производства разбомбил госпиталь", что, как считают США, "было попыткой скрыть использование химического оружия", говорится в сообщении. Ранее комиссия ООН заявила, что проверяет сообщения о бомбардировке госпиталя, но так и не смогла подтвердить их.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Анонимный сотрудник администрации США также заявил, что присутствие беспилотника не могло быть совпадением и что "Россия не могла не знать о готовящейся химатаке". В то же время собеседник агентства признал, что "неясно, кто управлял истребителем".

Как заявил ранее министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Николай Гавалиди
значит амеры опять по мирным отбомбили!!!
01:20
11.04.2017
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burningwater
Было бы смешно, если бы не было так грустно...и ничтожно. Сказали бы сразу: беспилотник русских рыскал по округе выискивая скопления детей и стариков, чтоб Асад мог химатакой удовлетворить свою нероновскую кровожадность. Прям так хотелось кого нибудь отравить, что кушать и спать не мог.
01:08
11.04.2017
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