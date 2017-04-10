Мэй и Трамп хотят убедить Россию, что союз с Асадом не в ее интересах

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что сейчас имеется "уникальная возможность" убедить Россию, что ее союз с режимом сирийского президента Башара Асада "не отвечает ее стратегическим интересам".

"Тереза Мэй сегодня вечером поговорила с президентом США Дональдом Трампом и обсудила с ним произошедшую на прошлой неделе химическую атаку в Сирии и реакцию на нее США", — говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера.

"Премьер-министр и президент сошлись на том, что сейчас есть уникальная возможность убедить Россию, что ее союз с Асадом больше не отвечает ее стратегическим интересам", — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. В заявлении Верховного командования вооруженных сил Сирии говорится, что в результате удара шесть человек погибли, еще несколько получили ранения.

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