Страны юга ЕС выступят с дипломатическими инициативами по Сирии

АФИНЫ, 10 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Лидеры семи стран юга Европы договорились, что Евросоюз должен выступить с дипломатическими инициативами по установлению мира в Сирии, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс-конференции после саммита в Мадриде.

"Мы имели возможность поговорить о событиях в Сирии. Там, как у стран южной Европы, большая часть которых омывается Средиземным морем, у нас есть большой интерес в единой европейской политике, которая будет двигаться в направлении обеспечения мира и стабильности. И именно поэтому мы договорились о том, что Европейский Союз должен принять дипломатические инициативы в этом направлении", — заявил Ципрас.

Греческий премьер не уточнил содержание инициативы.

Накануне саммита источники в правительстве Греции заявили, что Ципрас выступил с инициативой более активного участия ЕС в решении сирийской проблемы.

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