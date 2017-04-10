Эксперты ООН не посещали базу в Сирии, по которой США нанесли удар

ООН, 10 апр — РИА Новости. Эксперты ООН не посещали базу в Сирии, по которой нанесли удар США, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

На вопрос о том, были ли там эксперты ООН с момента удара, Дюжаррик ответил, что ему это не известно. "На данном военном объекте у нас нет персонала ООН", — напомнил Дюжаррик.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.