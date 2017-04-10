Белый дом: США могут побороть ИГ*, даже если Асад будет оставаться у власти

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. США могут побороть "Исламское государство"*, даже если президент Сирии Башар Асад будет оставаться у власти, сообщил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Да, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Спайсер отметил, что "угроза номер один для США — это ИГ в регионе".

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что политическое урегулирование конфликта в Сирии невозможно при сохранении у власти президента страны Башара Асада.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.